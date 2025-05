Grande festa al Centrale per Coppa Davis e BJK Cup: le emozioni e le parole dei protagonisti

Festa al Centrale con le nazionali azzurre maschili e femminili, campioni in Coppa Davis e Billie Jean King Cup nel 2024. Una cerimonia davanti a circa 5mila spettatori che anticipa l'allenamento di Sinner e che ha visto in campo tutti i tennisti italiani protagonisti di quelle vittorie. Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, passando per Jasmine Paolini e Sara Errani, fino ad arrivare ai capitani non giocatori Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Chiamati sul campo poi tutti gli altri giocatori, oltre agli allenatori, i dirigenti accompagnatori e gli staff. Gli applausi più forti, nemmeno a dirlo, per Sinner.