Niente da fare per Arianna Zucchini. Finiscono al primo turno gli Internazionali d'Italia per la tennista italiana, eliminata dalla tennista canadese Victoria Mboko in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e ventiquattro minuti di gioco. Nel prossimo turno Mboko affronterà la statunitense Gauff.