Arnaldi, esordio amaro agli Internazionali: subito eliminato, vince Bautista Agut

ROMA - Inizia male la giornata agli Internazionali d'Italia per la flotta azzurra con Matteo Arnaldi eliminato al 1° turno da Robert Bautista Agut. Lo spagnolo numero 56 al mondo si è imposti nettamente con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un'ora e 54 minuti dove non è bastato l'orgoglio al tennista italiano in una partita storta dall'inizio alla fine. Bautista Agut strappa il servizio all'azzurro nel 1° set andando a servire sul 5-3, Arnaldi reagisce riprendendosi il break ma sul 5-4 non riesce a completare la rimonta e l'avversario scappa: parziale di 4 giochi a 0 per vincere la prima frazione e portarsi avanti 3-0 nella seconda. Arnaldi sul 3-1 non converte la palla break per rientrare ma poi, sotto 5-1, annulla 2 Match-Point per mettere pressione allo spagnolo (5-3). Bautista Augut torna a sevire per il match ma questa volta non trema (aiutato anche da un brutto errore di Matteo sul 30-30) e manda i titoli di coda per affrontare Tommy Paul al 2° turno.

