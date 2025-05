Niente da fare peragli Internazionali d'Italia di Roma , torneo Wta 1000. La tennista azzurra, numero 82 del mondo, dopo aver battuto all'esordio la tennista armena Elina Avanesyan , ha perso in due contro la numero 2 del mondo e del tabellone, nonchè campionessa in carica a Roma,. La polacca ha vinto con il punteggio di 6-1 6-0 in 54 minuti di gioco.