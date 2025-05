"Preparazione finita, felice di essere di nuovo qui”: Sinner pronto all’esordio agli Internazionali

Jannik Sinner torna a parlare e... a giocare. Il tennista altoatesino pronto a sfidare alle 19 l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali , per quello che sarà il primo match dopo i tre mesi di squalifica per il caso clostebol. Un ritorno alle competizioni attesissimo, per i suoi tifosi ma anche per lo stesso Sinner, con il numero 1 del mondo che ha espresso le sue sensazioni attraverso il proprio canale YouTube, con un video dal titolo "Back in Rome".

Sinner agli Internazionali: il racconto

Sinner ha pubblicato un video racconto, ripercorrendo le tappe di avvicinamento all'appuntamento di Roma: "Dovevamo giocare stamattina, ma piove, quindi il campo non è buono. Quindi, sessione di palestra più lunga. Finita ora, con lo stretching. Nel pomeriggio ci saranno i media, prima volta sul posto. Sarò occupato, ma non vedo l'ora. Di nuovo in connessione con i tifosi, e anche i giocatori. Non li ho visti per parecchio, sarà esaltante".

Questo l'avvio della clip, che prosegue con il racconto: "La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l'affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Domani voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po' di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao".