Berrettini, buona la prima agli Internazionali! Battuto Fearnley in due set

ROMA - Matteo Berrettini comincia con una vittoria la sua avventura agli Internazionali d'Italia. Il "padrone di casa" accede per la quarta volta in carriera al 3° turno del Masters 1000 di Roma dopo aver battuto il britannico Jacob Fearnley (numero 57 al mondo) con il punteggio di 6-4, 7-6(0) dopo un'ora e 56 minuti.

Primo set faticoso per Matteo che si trova anche a salvare una palla break al 6° gioco (3-3) e sciupa malamente due palle break sul 15-40 4-4, Fearnley però è generoso con un doppio fallo e un dritto lungo per regalare a Matteo il break (5-4). L'azzurro va a servire e non trema per chiudere in 46'. Il britannico però continua ad essere una spina nel fianco di Matteo che al 4° game del 2° et cede la battuta con Fearnley che scappa 4-1 salvando anche una palla break. Berrettini però non molla, esce dal momento appannato, e rientra: sul 5-3 annulla 2 set-point e alla prima palla break Fearnely tira il dritto in rete per il contro-break poi confermato per rientrare definitivamente (5-5). Si va al tie-break dove non c'è partita causa anche un crollo verticale dell'avversario: 7-0 Berrettini per titoli di coda. Al prossimo turno il romano attende il vincete tra Casper Ruud (fresco vincitore di Madrid) ed Alexander Bublik.