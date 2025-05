"Volevo vivere questo": Berrettini torna a vincere a Roma, emozioni infinite!

Berrettini: "Mi siete mancati", la dedica al Foro Italico

"Mi siete mancati". Questa la frase che Matteo Berrettini ha scritto con il pennarello sulla telecamera al termine della partita vinta contro il britannico Jacob Fearnley: "Se poteste sentire i miei battiti capireste l'emozione. Per troppo tempo mi è mancata questa atmosfera e a un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo, invece grazie al mio team e alla famiglia che mi è stata vicina oggi sono qui. Volevo vivere questo, alla fine è solo una questione di emozione", ha dichiarato sul Centrale a match concluso. "Sono sceso in campo con l'aspettativa di sapere che non potevo giocare il miglior tennis. Non mi sono allenato tantissimo. Sono sceso in campo con tanta voglia. Non mi importava come giocare, nel secondo set ho reagito grazie al pubblico e alla mia volontà. Facciamo gli scongiuri ma sto bene".

Berrettini: "Questo torneo mi ha iniziato a far sognare"

Il tennista ha raccontato le sue emozioni anche a Sky Sport: "L'ho detto mille volte, mi sembra di essere ripetitivo. Questo è il torneo che mi ha iniziato a fare sognare e quindi volevo esserci in tutti i modi. Negli ultimi tre anni non ho potuto farlo e le persone che sono intorno a me sanno quanto ho sofferto. Ho lasciato tutto in campo, forse per questo nel secondo set sono rimasto attaccato con i tempi. Ad un certo punto mi sono solo detto di divertirmi perché mi ero meritato di stare lì e non valeva la pena arrabbiarsi. Poi sapevo che non era la giornata giusta per chiedere un livello alto, anche se a tratti c'è stato. L'obiettivo adesso è quello di divertirmi e godermi questa atmosfera perché è giusto così. Se c'è quello allora arrivano anche i risultati. C'è questo torneo e poi Parigi dove andrò in campo con il sorriso e la cattiveria giusta".