Paolini, il sogno Roma continua: battuta la Jabeur, ecco chi trova agli ottavi

ROMA - Buona anche la seconda per Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia. Sul campo centrale del Foro Italico la tennista azzurra ha sconfitto l'albanese Ons Jabeur (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 13 minuti per affrontare agli ottavi la lettone numero 17 al mondo Jelena Ostapenko. Primo set a montagne russe: pronti via 2-0 Paolini, poi rientro di Jabuer sul 2-2 uscendo anche dallo 0-40 con Jasmine che risponde con un parziale di 3 giochi consecutivi per portarsi sul 5-2. L'azzurra va al servizio per chiudere il set ma si trova sotto 15-40: annulla la prima ma alla seconda il nastro è albanese e arriva il secondo contro-break dell'avversaria (5-4). Jasmine non si demoralizza e al turno successivo piazza il 3° break per chiudere 6-4 la frazione in 44'. Seconda frazione più equilibrata con Jabuer, in evidente difficoltà fisica, che esibisce le sue abilità di "tocco" mettendo in difficoltà Paolini che, però, all'8° gioco rompe gli indugi: avanti 4-3 realizza 8 punti consecutivi per break e chiudere la contesa.