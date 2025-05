De Jong e la sfida con Sinner: "In campo per vincere. Nessuno tiferà per me ma…"

"Scenderò in campo per vincere". Jesper De Jong non farà sconti a Jannik Sinner nel terzo turno degli Internazionali d'Italia a Roma . Il numero uno al mondo, dopo essere rientrato dalla squalifica, ha liquidato facilmente il numero 99 dell'Atp Mariano Navone . Ora ad attenderlo ci sarà il tennista olandese che in un'intervista a Sky Sport ha spiegato che "non ci sarà nessuno a fare il tifo per lui".

Sinner-De Jong, le parole del tennista olandese

"Ho affrontato Sinner agli Australian Open del 2024. Mi ero appena qualificato per il mio primo Slam e affrontarlo al 1° turno è stata la ciliegina sulla torta. Ovviamente lui è il miglio tennista al mondo, è rientrato dopo la sua sospensione e i tre mesi di assenza dal circuito Atp. Il campo sarà pieno e so che nessuno farà il tifo per me, ma una partita come questa è la migliore che si possa giocare". De Jong non è preoccupato dai tanti tifosi che sosterranno Sinner, ma è concentrato a fare la sua partita. Poi, loda il tennista italiano:

"Lui è una persona che ispira tutti, un tennista eccezionale, il numero 1 al mondo. Andrò in campo pronto a lottare per crearmi le mie occasioni e cercherò di darmi la possibilità di dare vita a una partita fantastica. Scenderò in campo per vincere, non soltanto per godermi il momento. Ovviamente cercherò di divertirmi, ma scenderò in campo dimostrando di avere voglia di vincere". Poi conclude: "Questo è il mio obiettivo principale. Voglio dimostrare a Jannik e ai tifosi che non sono qui per essere una comparsa. Può succedere che mi sconfiggerà nettamente perché è il numero 1 al mondo, ma io scenderò in campo per vincere".