Brignone con Sinner e Berrettini agli Internazionali: post social virale!

Brignone agli Internazionali d'Italia a Roma: social scatenati

"In quel di Roma, agli Internazionali di Italia! Visto che sport, al momento, non ne posso fare... almeno vado a vederlo!

Che figata!". Si consola così la campionessa dello sci che è alle prese con la degenza relativa a un'intervento al ginocchio sinistro che l'ha messa fuori gioco per un bel po' di tempo. Nel post Instagram pubblicato dalla Brignone, dove posa con Berrettini e Sinner, sono tanti i tifosi che si sono scatenati nei commenti: "Che spettacolo! Fede e Jannik i due più grandi campioni che abbiamo in Italia in questo momento" scrive un utente. "Sempre positiva e sorridente! Questo ti rende unica…. Brava!" aggiunge un altro, che si mischia nei tantissimi "Forza Fede". Tante manifestazioni di vicinanza e affetto, che si sommano alla valanga di like arriva in un attimo.