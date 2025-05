Paolini brilla agli Internazionali, Ostapenko si arrende! Chi sfida Jasmine ai quarti

ROMA - Jasmine Paolini si prende di forza il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia! Sul campo centrale del Foro Italico la tennista azzurra piega la lettone Jelena Ostapenko (numero 18 al mondo) con il punteggio di 7-5, 6-2 dopo un'ora e 45 minuti. Avvio complicato per Jasmine che salva 2 palle break al primo game del set e poi perde il servizio al 5° gioco per trovarsi sotto 4-2. La Ostapenko spreca due occasioni per il doppio break (5-2) e sul 4-3 ecco il contro-break Paolini che lo conferma tornando a comandare nel punteggio (5-4). La lettone non esce dal momento di confusione e al 12° piazza tre doppi falli di cui 2 consecutivi regalando il primo set 7-5 a Jasmine dopo 62'.

L'aver perso malamente costa caro alla Ostapenko che perde anche la bussola con il match, Jasmine è cinica e allunga a 5 la striscia di game consecutivi portandosi sul 3-0! La partita vive sul servizio dell'azzurra che non concede nulla per portarsi sul 5-2 e ha anche match-point su servizio Ostapenko che, come nel primo set, commette un altro grave errore per la gioia dell'azzurra che conosce già la sua prossima avversaria nei quarti ovvero la russa Diana Shnaider (numero 11 al mondo) con la quale è avanti 1-0 negli scontri diretti.