Inter, c'è la... BBC per tifare Sinner! Internazionali si tingono di nerazzurro

Jannik Sinner contro l’olandese Jesper De Jong, numero 93 della classifica mondiale, in campo al Foro Italico per l’accesso agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Sugli spalti del Campo Centrale (sold out), nel box del numero uno del mondo, sono presenti anche due giocatori dell'Inter, Bastoni e Correa. I due sono seduti vicino ai coach di Sinner, Vagnozzi e Cahill.