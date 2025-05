"Mi ha già battuto": Sinner, Roma trema. "Ma ne ho bisogno per capire"

Sinner-Cerundolo in diretta su Rai 1

Internazionali d'Italia, il tabellone di Sinner

Ha il sapore della rivincita il match che opporrà, domani,, con in palio i quarti di finale degli. Due anni fa, infatti, nell'unico precedente sulla terra tra i due, l'argentino eliminò l'azzurro in tre set (6-7, 6-2, 6-2), impedendogli l'ingresso negli ottavi del torneo capitolino. Avversario, quindi, da affrontare con grande rispetto da parte del numero uno del mondo, che nei primi due match dopo il rientro, contro Navone - un altro argentino - e de Jong, ha mostrato di non aver smarrito affatto la qualità del suo tennis ma che deve, ovviamente, ritrovare la condizione agonistica. Anche Cerundolo, dal canto suo, non ha ancora lasciato per strada un set, avendo battuto il cileno Jarry 7-6, 6-3 e, nei sedicesimi, l'austriaco Ofner 6-2, 6-4. Per l'altoatesino, dunque, si prospetta un impegno particolarmente probante in quello che sarà il quinto incontro tra i due (i precedenti sono in perfetta parità, 2-2). Il match tra Sinner e Cerundolo, in programma- sarà il terzo match della giornata sul- sarà trasmesso in, con il commento di Marco Fiocchetti e Omar Camporese e, in studio, Maurizio Fanelli e Rita Grande.

Dopo aver sconfitto Navona e De Jong nei primi due turni, Jannik Sinner dovrà affrontare ora Cerundolo negli ottavi di finale così come accaduto già nel 2023. I precedenti sono in perfetta parità, con un bilancio di due vittorie a testa. In caso di passaggio del turno, il numero uno al Mondo potrebbe quindi vedersela con uno tra Ruud, Berrettini e Munar ai quarti di finale, mentre nell'eventuale semifinale l'avversario sarà uno tra De Minaur, Paul e Hurkacz. Infine la finale potrebbe essere contro Carlos Alcaraz o Alexander Zverev.