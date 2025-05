Ibrahimovic agli Internazionali: "Djokovic tornerà a vincere, Sinner campione"

"Non è la prima volta che vengo qui ma è sempre bellissimo vedere grandi campioni e goderseli". Zlatan Ibrahimovic ha approfittato della finale di Coppa Italia che il suo Milan domani giocherà all'Olimpico contro il Bologna, per fare un salto agli Internazionali d'Italia. In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del club rossonero, ha parlato di tennis e del suo amico Novak Djokovic.