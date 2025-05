Alcaraz vuole Sinner e cita 300, Sparta e le Termopili: il messaggio in tv dopo aver steso Khachanov

Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Batte il russo Khachanov con il risultato di 6-3, 3-6, 7-5 in un partita dove ha incontrato qualche "sofferenza" fisica. Nonostante le difficoltà lo spagnolo è riuscito ad non cedere nel terzo set, portando a casa un importante successo. A fine gara, nell'iconico momento del messaggio scritto sulla telecamera, è apparsa una celebre citazione che sembra suonare come un chiaro riferimento a Jannik Sinner.