ROMA - Monenti di tensione fuori dal campo centrale del Foro Italico durante il match tra Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. Infatti il match che vede l'azzurro protaginista era nel programma diurno ma causa la lunga pausa per la pioggia è iniziato alle 19:15, quindi nel programma serale. Questo ha causato caos e polemiche da parte degli spettatori che avevano acquistato i biglietti per la sessione serale impossibilitati ad entrare: fuori dagli ingressi infatti forti polemiche e nervosismo con la polizia chiamata per controllare la situazione.

