Ibra al Foro, Jannik all'Olimpico per la finale: Sinner, sostegno Milan

Il Foro Italico torna a respirare grande tennis, e questa volta lo fa con il ritorno in campo di uno dei suoi protagonisti più attesi. Dopo mesi di silenzio forzato a causa della squalifica per doping inflitta dalla Wada , una vicenda che aveva fatto tremare gli appassionati italiani e scatenato polemiche, Jannik Sinner è tornato là dove tutto era iniziato: in campo, con la racchetta in mano e lo sguardo di chi ha voglia di restare al comando della classifica mondiale ancora per molto tempo.

Sinner ai quarti di Roma

Il rientro ufficiale è avvenuto proprio agli Internazionali d’Italia, il torneo di casa, davanti a un pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo. Agli ottavi ha trovato sulla sua strada Francisco Cerundolo, battuto in due set con il piglio e l’intensità di chi non vuole più guardarsi indietro. Una prestazione solida, seppur con qualche sbavatura, che ha permesso al numero uno azzurro di staccare il pass per i quarti di finale, in attesa del prossimo avversario che uscirà dalla sfida tra Jaume Munar e Casper Ruud.

Ma se in campo il focus è tornato a essere il tennis, fuori dal campo Sinner continua a far parlare di sé per la sua vicinanza a un’altra grande passione: il Milan. Proprio oggi, alla vigilia della semifinale che lo attende giovedì 15 maggio, Jannik sarà all’Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Bologna e i rossoneri. Una scelta di cuore, che conferma il legame profondo del tennista altoatesino con la squadra di Conceicao.