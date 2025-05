"Fino alla fine": Musetti cita il motto Juve dopo il trionfo contro Zverev

ROMA - "Come ho scritto nel finale sulla telecamera… 'Fino alla fine' perché, veramente, ho lottato fino alla fine. Specialmente nel primo set, dove non riuscivo a trovare la quadra del gioco e lui era sicuramente più propositivo. Poi c'è stato quel game che da 40-0 sono riuscito a rimontare e a breakkare e poi giocare un tie-break solidissimo. Da lì in poi ho cominciato a trovare sempre più sicurezza nel mio gioco e anche un maggior ordine in quello che stavo facendo, fino a chiudere veramente in bellezza, giocando un gran tennis, quindi è veramente super questa prestazione". Ai microfoni della Rai, Lorenzo Musetti cita il motto della Juventus , la sua squadra del cuore, al termine dello spettacolare successo contro il numero due del ranking Atp, Alexander Zverev .

Su Alcaraz

Il successo contro Zverev è valso l'accesso alle semifinali degli Internazionali d'Italia, dove ad attenderlo c'è Alcaraz: "Con Carlos la finale di Monte-Carlo è stata una lezione, ogni volta che scendo in campo contro di lui c'è sempre da imparare, è un giocatore che prendo come esempio, come riferimento, come metodo, quindi è sicuramente un avversario difficilissimo, ma siamo in semifinale… ne sono rimasti 4. L'unica cosa, avrò il tifo dalla mia parte, cercherò di sfruttarlo al meglio come ho fatto questa sera", ha concluso Musetti.