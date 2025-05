"Zverev, lamentela senza senso. Musetti non tirava piano": la replica di Dunlop

"Le palle Dunlop che vengono prodotte per questi tornei sono palle identiche per tutti i tornei su terra, Marrakech, Montecarlo, Madrid, Roma. È la stessa identica palla. La lamentela di Zverev è priva di ogni fondamento". Così Jason D'Alessandro, marketing manager & sales coordinator di Dunlop Italia , contattato da LaPresse, replica ad Alexander Zverev che, ieri, dopo la sconfitta contro Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia, aveva criticato le dimensioni delle palline utilizzate, secondo lui troppo grandi rispetto a quelle che si usano negli altri tornei sulla terra. "Anche per il ragionamento che c'è dietro resto basito. Per noi come azienda quale sarebbe il vantaggio di produrre una palla diversa per Roma? Avremmo più costi di produzione, di trasporto e più difficoltà gestionale. Abbiamo una produzione che è la stessa, una distribuzione che porta le palle in un'unica sede e che poi vengono smistate nei vari tornei", ha aggiunto il dirigente dell'azienda fornitrice ufficiale delle palle dei tornei Atp.

La replica

Le palle, e dunque alle sue dimensioni, devono essere approvate e soprattutto sottoposte a diversi test: "Assolutamente, le nostre palle sono special select che subiscono vari processi di approvazione per evitare problemi ai tornei, come la palla sgonfia o la palla che va più lenta perché difettata. Subiscono talmente tanti controlli che la palla nei tornei è sempre perfetta. Qui addirittura parliamo di palla più grande, neanche di palla sgonfia", ha proseguito D'Alessandro. "Zverev dice che le palle vanno piano? A me è sembrato che Alcaraz spaccasse le palle, Musetti non tirava certo piano. Non ha senso. E la cosa che mi stupisce un po' è il fatto di chiedersi perché la palla è più lenta a Roma rispetto a Madrid. La risposta è elementare, Madrid è a 700 metri di altitudine e storicamente viene considerato un campo un po' anomalo, più veloce proprio per questo. Sono tante le variabili che possono far diventare uno scambio più lento o più veloce, ma certo non è la differenza della palla. L'unica lamentala che abbiamo ricevuto è stata quella di Zverev sulla dimensione delle palline ma è priva di fondamento. Ripeto, le palle sono identiche", ha concluso.

