Sinner-Paul, quando si gioca: orario e dove vedere in tv gli Internazionali di Roma di Tennis

Jannik Sinner sfida Tommy Paul alle semifinali degli Internazionali d'Italia : in palio c'è un posto nella finalissima. Ai quarti, l'azzurro ha vinto contro Ruud mentre lo statunitense numero 12 del ranking ha superato in due set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 dopo quasi due ore di gioco e si unisce ad Andre Agassi (2002, 2005) e Andy Roddick (2002, 2008) come unici americani ad aver raggiunto più di una semifinale a Roma dal Duemila. "Sinner è il numero 1 al mondo, il migliore. È entusiasta di giocare qui a Roma, ne sono sicuro. L'ho visto giocare questa settimana. È stato divertente da guardare. Non sembra affatto arrugginito" ha detto Paul su Sinner dopo la vittoria contro Hurkacz .

I precedenti tra Sinner e Paul

Sinner e Paul si sono già affrontati quattro volte: il bilancio è di tre vittorie dell'azzurro e una dello statunitense (in tre set a giugno 2022). L'ultimo confronto risale agli US Open a settembre 2024: 3-0 per Jannik.

Sinner-Paul, quando giocano e dove vederla

La semifinale degli Internazionali tra Sinner e Paul verrà disputata venerdì 16 maggio in serata non prima delle 20.30. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e su Rai Uno. La diretta streaming sarà disponibile anche sulle piattaforme Rai Play, Now e Skygo.