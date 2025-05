Roma, Sinner-Ruud è anche da ridere: sul Centrale la battuta dell’anno

Con una prestazione al limite della perfezione Jannik Sinner approda alle semifinali degli Internazionali, suo miglior risultato in carriera al Foro italico. Il numero uno del ranking ha dominato il match contro il norvegese Casper Ruud, settimo della classifica Atp chiudendo il primo set 6-0 in 28' lasciando all'avversario solo sette punti per poi imporsi nella seconda frazione 6-1 al termine di una sfida durata solo un'ora e 5’.