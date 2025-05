Musetti-Alcaraz, diretta Internazionali Roma: semifinale per trovare Sinner o Paul

ROMA - È il grande giorno delle semifinali del torneo maschile degli Internazionali d'Italia con Lorenzo Musetti in campo contro il numero 3 del mondo (2 da settimana prossima) Carlos Alcaraz . Sul campo centrale del Foro Italico il tennista azzurro vuole continuare a stupire: l'unico ad aver raggiunto i quarti i finale nei tre Masters 1000 sul rosso di questa stagione con già una finale raggiunta a Montecarlo e semifinale a Madrid. Alcaraz invece, dopo il forfait casalingo, vuole chiudere a marce alte cercando il secondo successo stagionale sul rosso per arrivare con il vento in poppa al Roland Garros dove sarà chiamato a difendere il titolo dell'anno scorso.

16:31

Musetti salva 3 palle break ma Alcaraz non cede: 5-3

Le sofferenze nei turni al servizio di Musetti non si placano, tre palle break salvate con brivido sulla terza (lob di poco lungo dello spagnolo sul serve-and-volley) per poi uscirne e restare in partita (4-3). Questa volta Carlos non concede neanche un 15 e 0 si porta 5-3.

16:20

Doppio break Alcaraz ma Musetti reagisce: 4-2

Troppi, troppi e troppi errori gratuiti per Musetti che non riesce a sbloccare il suo gioco: 15-40 con Alcaraz che regala una risposta (30-40) ma domina lo scambio successivo successivo per il secondo break che vale il 4-1! Lo spagnolo comunque qualcosa concede e regala una palla break sbagliando un smash: questa volta Lorenzo si lascia andare ed è lui che domina lo scambio per recuperare un break.

16:08

Musetti entra nel match ma Alcaraz risponde: 3-1 per lo spagnolo

Nuovo turno di battuta di sofferenza per Lorenzo che salva 2 palle break ma grazie alla prima di servizio salava il turno e si iscrive alla partita (2-1). Alcaraz risponde con personalità tenendo a 15 il suo turno (3-1).

15:56

Tre palle del contro-break sprecate: Alcaraz 2-0

Alcaraz non è da meno commettendo anche lui molti errori che lo portano a servire sul 15-40! Musetti spreca la prima palla break sbagliando il dritto incrociato e anche la seconda forzando la riposta in corridoio. Si va ai vantaggi dove l'azzurro si procura una terza palla break ma, ancora, sbaglia la risposta (sulla seconda) tirandola in rete. Lo spagnolo trova un super dritto vincente e poi vince lo scambio successivo per confermare il suo break.

15:49

Subito break per Alcaraz: 1-0

Primo game sofferto ai vantaggi per l'azzurro che concede palla break con un errore di rovescio ricommesso allo scambio successivo con lo spagnolo che ringrazia.

15:37

Tennisti in campo per il riscaldamento

Lorenzo Musseti e Carlos Alcaraz entrano in campo sul Centrale del Foro Italico per iniziare il riscaldamento. Al Coin-Toss vince Alcaraz che decide di rispondere.

15:16

Binaghi: "Sinner-Musetti possibile finale?..."

Il presidente della FIT Angelo Binaghi ha commentato il grande momento del tennis azzurro agli Internazionali d'Italia e della possibile finale tutta azzurra: "Non la guarderò, come non ho guardato Sinner-Berrettini a Wimbledon. Era stata una tragedia. Credo che siamo ancora lontani, abbiamo contro due giocatori fortissimi, soprattutto Alcaraz, ma credo che i nostri ragazzi non abbiano limiti. Sono match molto aperti ma il tennis è uno sport maledetto”. CLICCA QUI per le leggere tutte le dichiarazioni

15:06

Paolini-Errani, è di nuovo finale nel doppio!

In attesa dei match maschili l'Italia si prende un posto anche nella finale del doppio dopo quella nel singolare femminile. Jasmine Paolini & Sara Errani vincono la semifinale e potranno difendere il titolo vinto l'anno scorso agli Internazionali d'Italia

14:59

Tennis azzurro, un nuovo record agli Internazionali

Dall’apertura del circuito ai professionisti, nel 1968, non era mai accaduto che due giocatori italiani approdassero in semifinale al Foro Italico nella stessa edizione. Un traguardo raggiunto da Paolo Bertolucci (1973), Adriano Panatta (1976 e 1978), Tonino Zugarelli (1977), Filippo Volandri (2007) e Lorenzo Sonego (2021), a cui oggi si aggiungono Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

14:44

I numeri del carrarino sul rosso

Musetti sta vivendo un gran momento sul rosso nato dal luglio dell'anno scorso: 22 vittorie e 4 sconfitte sulla terra rossa da luglio 2024. Un arco di tempo in cui ha vinto il bronzo olimpico a Parigi e giocato la prima finale Masters 1000 a Monte-Carlo. Inoltre va a caccia della settima finale Atp in carriera nonché quarta sulla terra rossa dopo Monaco, Amburgo 2022 e Umago 2024.



14:26

Musetti: "Montecarlo la svolta"

Musetti ha raccontato che la svolta di questa stagione è arrivata nel torneo del Principato: "Credo che la settimana di Monte Carlo sia stata un altro tipo di svolta, un salto nei top, come mentalità, non tanto come livello.Per un giocatore, specialmente una persona, un ragazzo molto sensibile, sia al di fuori dal campo che in campo, come me, sta facendo la differenza. Anche stasera ho dimostrato di far vedere gli attributi, specialmente il cuore e la resistenza fisica, perché è stato un match molto fisico. Quindi veramente soddisfatto di questa vittoria".

14:10

Alcaraz: "A Roma sensazioni fantastiche"

Il tennista spagnolo sembra aver ritrovato la forma ottimale dopo il forfait di Madrid: "Qui ho sensazioni fantastiche. I fan hanno grande passione; in Italia, anche nel calcio, ma nello sport in generale, c’è sempre una grande atmosfera e, nel tennis, è straordinaria. Qui è fantastica su qualsiasi campo ed è lo stesso per tutti, giocatori e tifosi. Sono davvero grato per tutto il supporto che sto ricevendo dagli italiani: in allenamento o durante le partite mi diverto moltissimo a giocare di fronte a questo pubblico”.

14:00

Atp Ranking, Alcaraz torna n°2! Musetti guadagna un'altra posizione

Dopo l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia e la sconfitta ai quarti di Zverev contro Musetti, Carlos Alcaraz è certo di chiudere il torneo di Roma da n. 2 al mondo, superando nel ranking Atp Sasha Zverev. Un sorpasso importante in ottica Roland Garros. L'azzurro invece, a partire da lunedì 19 maggio, sarà almeno numero 8 del mondo grazie alla semifinale.

13:47

Musetti-Alcaraz, gli scontri diretti

Musetti e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 5 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 4-1. Lunica vittoria di Lorenzo è arrivata nella finale del torneo di Amburgo del 2022 in tre set. In questa stagione i due si sono già affrontati sul cemento di Miami con vittoria netta di Carlos e in finale a Montecarlo, qui il recap dei precedenti:

2022 - Amburgo (F), Musetti: 6-4, 6-7(6), 6-4

2023 - Roland Garros (R16), Alcaraz: 6-3, 6-2, 6-2

2023 - Pechino (R16), Alcaraz: 6-2, 6-2

2024 - Miami (R16), Alcaraz: 6-3, 6-3

2024 - Montecarlo (F), Alcaraz: 3-6, 6-1, 6-0

13:30

Musetti, il percorso fino alla semifinale

Nessun set perso per Lorenzo in un torneo che lo ha visto battere in sequenza l'ex numero 1 Medvedev e l'attuale numero 2 del mondo Zverev per arrivare in semifinale.

1° turno: BYE

2° turno: O.Virtanen (6-3, 6-2)

3° turno: B.Nakashima (6-4, 6-3)

R16: D.Medvedev (7-5, 6-4)

QF: A.Zverev (7-6, 6-4)

SF: C.Alcaraz

13:16

Alcaraz, il percorso fino alla semifinale

Cammino lineare per il fuoriclasse spagnolo che se agli ottavi di finale ha dovuto sudarsela contro il russo Khachanov, l'unico che lo ha portato al 3° set:

1° turno: BYE

2° turno: D.Lajovic (6-3, 6-3)

3° turno: L.Djere (7-6, 6-2)

R16: K.Khachanov (6-3, 3-6, 7-5)

QF: J.Draper (6-4, 6-4)

SF: L.Musetti

