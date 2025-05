Binaghi: “Mattarella agli Internazionali per Paolini-Gauff”. Su Sinner-Musetti possibile finale...

“Un’eventuale finale Sinner-Musetti? Non la guarderò, come non ho guardato Sinner-Berrettini a Wimbledon. Era stata una tragedia. Credo che siamo ancora lontani, abbiamo contro due giocatori fortissimi, soprattutto Alcaraz, ma credo che i nostri ragazzi non abbiano limiti. Sono match molto aperti ma il tennis è uno sport maledetto”. Queste le parole del presidente della Fitp, Angelo Binaghi , a margine della presentazione del progetto 'Sport e Innovazione Made in Italy' alla Farnesina. “Comunque vada, abbiamo dimostrato che anche nel nostro Paese ci siamo e che quindi siamo riusciti a canalizzare questo grande tifoso romano in energia positiva. Nello sport ci sono tanti avversari. Qualche volta si vince, qualche volta si perde, ma sono sicuro che ce la metteremo tutta”, ha aggiunto.

Le parole di Binaghi

“C'è stata una legge nuova e la conferma che il Coni non è più importante, siamo noi. Perché il Coni avrebbe voluto ammazzare noi e gli Internazionali d'Italia. Ha fatto di tutto, ha cercato addirittura con interviste pubbliche di non far giocare Medvedev e Rublev inventandosi che il Cio chiedeva che i giocatori russi non potessero giocare e poi hanno giocato alle Olimpiadi. L'anno dopo non voleva far giocare Djokovic per il vaccino, ben sapendo essendo stato anche presidente degli Internazionali d'Italia 20 anni fa, che non consentire a giocatori che avrebbero avuto il diritto di giocare avrebbe voluto dire chiudere e far revocare la licenza degli Internazionali” ha dichiarato il presidente della Federtennis rispondendo a chi gli chiede delle prossime elezioni alla presidenza del Coni dopo l'era di Giovanni Malagò, al quale lo stesso Binaghi sembra far riferimento in quanto l'attuale numero uno del Comitato olimpico fu nel 1998-99 presidente del Comitato organizzatore degli Internazionali di tennis.