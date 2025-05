Paolini-Errani da sogno: è ancora finale nel doppio agli Internazionali d'Italia!

ROMA - Jasmine Paolini & Sara Errani torneranno a difendere il titolo in doppio agli Internazionali d'Italia. La coppia azzurra ha sconfitto quella russa composta da Mirra Andreeva & Diana Shnaider con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un'ora e 23 minuti.

Prima frazione parte equilibrata sul 2-1 russo ma poi ecco il break di Jasmine e Sara che le porta sul 4-2. Le azzurre difendono i loro turni di battuta con Paolini che serve sul 5-4, il game si decide al "deciding point" con Errani bravissima a chiudere la volèe per il 6-4 dopo 40'.

Seconda frazione molto più frizzante, break dell'azzurre (1-0), contro-break delle russe (1-1), break delle russe (4-2) ma da quel momento Jasmine e Sara cambiano marcia: contro-break (4-3), servizio tenuto (4-4) e break a 0 per il 5-4 con Errani al servizio per chiudere il match. Sul 30-30 superba Paolini che crea, disfa e poi chiude a rete per il Match-Point che poi la stessa Jasmine manda i titoli di coda dopo un ottimo scambio costruito da Sara. In finale attendono la coppia vincente del match tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.