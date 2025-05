"Non mi sembra vero, ero qui da bambina": Paolini, l'emozione e il ringraziamento speciale

ROMA - Jasmine Paolini conquista gli Internazionali d'Italia battendo in finale Coco Gauff in due set alzando al cielo il suo secondo titolo 1000 in carriera. Le prime parole della tennista azzurra a Sky Sport prima della premiazione: "Sono felicissima, è un'emozione enorme, me la sto godendo al massimo, sono emozionatissima. Sono contenta, sono entrata in campo con le idee molto chiare. Ho giocato un buon tennis, facevo scorrere la palla, mi sentivo bene, anche fisicamente. Oggi è il giorno in cui mi sono sentita meglio, sinceramente. Meno male, sono contenta - aggiunge - Ovviamente un grande grazie al Presidente della Repubblica. Sono felicissima che sia venuto qua. Una volta noi siamo andati al Quirinale e ora lui è venuto al Foro Italico. È un onore, veramente. Un grande grazie a tutti gli appassionati. Oggi lo stadio è stato incredibile, veramente".