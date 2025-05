"Sinner, l'assolo e la fatica. Con Alcaraz finale da sogno, Musetti capace di tutto"

Omar Camporese, ex numero 18 del ranking mondiale, sta vivendo gli Internazionali d’Italia nella veste di commentatore tecnico della Rai. In campo aveva colpi ficcanti e gran talento, in cabina di commento la capacità di sintesi e di spiegare molto bene le situazioni di gioco. Il torneo di Jannik Sinner ha quasi dell’incredibile: «Ha stupito tutti – esordisce il bolognese -, compreso il sottoscritto e penso anche sé stesso. Al primo torneo dopo la sosta forzata non era per nulla facile arrivare fino in fondo. Aveva bisogno di partite e anche in tale ottica, pensando di non farne tantissime a Roma, si era iscritto al 500 Atp di Amburgo della prossima settimana, dal quale si è poi cancellato perché le partite romane sono diventate più del previsto».