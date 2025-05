Alcaraz, la nemesi e Pechino: cosa deve sconfiggere Sinner nell’arena di Roma 

Come vada giocata una finale di tennis a Roma, non credo in molti siano in grado di spiegarlo. Neanche chi ha avuto in sorte di giocarla davvero, in tempi più o meno lontani. Salvo rifarsi a consigli generici, utili al tennis come a ogni altro sport. Divertiti, tieni bassa la pressione, attieniti al piano di gioco, credici fino in fondo. Venerdì sera, quando la riscossa di Sinner ha cominciato a prendere forma, sul 3-0 del secondo set in suo favore, e Paul dava i primi segni di stordimento dopo aver condotto il gioco nel primo set, una voce dall’alto della tribuna non ha potuto fare a meno d’intervenire: «Daje Tommy, che te c’ha fatto crede». Infida è dir poco, come si vede, perché sotto mentite spoglie. Un finto sostegno all’americano, per dirgli che tutto ciò che aveva fin lì ottenuto, era stato gentilmente offerto dall’altro. La città mescola umori antichi e frenesie moderne, ma resta la figlia di Pasquino, e se una signora tarda a mettersi in movimento quando scatta il semaforo, è facile che una voce da dietro le ricordi, «a signò, che ‘n te piace er punto de verde?».