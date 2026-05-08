Zverev vince il derby e comincia bene i suoi Internazionali. Ora il ritorno di Djokovic

ROMA - Il finalista di Madrid Alexander Zverev fa il suo debutto agli Internazionali d'Italia (dove ha trionfato nel 2017 e 2024) ed è un debutto vincente. Il tedesco numero 3 al mondo batte il connazionale Daniel Altmaier (numero 64 al mondo) con il punteggio di 7-5, 6-3 in per affrontare il vincente della sfida tra Griekspoor-Blockx. Zverev rompe gli indugi al 6° gioco per strappare la battuta all'avversario, scappare sul 5-2, giocare un drammatico 9° gioco per chiudere il set per poi, però, riuscire ad aggiudicarsi la prima frazione 7-5 dopo 55 minuti. Nel secondo set succede tutto tra il 7° e 8° game: Zverev si addormenta (0-40), si risveglia piazzando un parziale di 9 punti a 2 per portarsi 5-3 e servizio. Tra poco in campo Novak Djokovic (assente da 3 mesi) contro il croato Dino Prizmic.

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