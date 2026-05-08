Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo reale

ROMA - Tutto pronto nella Capitale per l'esordio negli Internazionali d'Italia di Jannik Sinner. Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Roma contro l'austriaco Sebastian Ofner, che si è regalato il secondo turno contro il numero 1 del mondo dopo aver battuto l'americano Alex Michelsen nel primo. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Al Foro Italico un'accoglienza super per il campione azzurro che spera di riportare sul trono di Roma un italiano a 50 anni esatti dall'ultima vittoria tricolore firmata da Adriano Panatta .

Sinner-Ofner: diretta e dove vederla

L'incontro fra Sinner e Ofner è in programma non prima delle 19 sul centrale del Foro Italico. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Sinner-Ofner: i precedenti

Tra i due tennisti non ci sono precedenti nel circuito Atp, con quello di Roma che sarà dunque il primo vero incrocio in carriera tra i big per Jannik Sinner e Sebastian Ofner. Unico precedente tra i due nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Sinner che era reduce dal trionfo alle Next Gen Atp Finals. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo.



