ROMA - Jannik Sinner non tradisce alla prima agli Internazionali d'Italia. Sul Campo Centrale del Foro Italico il numero 1 al mondo, con outfit all black come l'anno scorso, batte l'austriaco Sebastian Ofner (numero 82 al mondo) con il punteggio di 6-3 , 6-4 dopo un'ora e 40 minuti ed accede al 3° turno del Masters 1000 di Roma dove attende il vincente del match tra Popyrin e Mensik . Un Ofner che ha giocato una signora partita lottando ad ogni punto e mettendo anche pressione a Jannik che, comunque, è stato cinico nei momenti chiave per portare a casa il 29° successo consecutivo nel circuito 1000

Sinner: "Non è stata una giornata facile"

Le parole di Jannik nel post-partita: "Per noi italiani questo è uno dei tornei più importanti dell'anno. Le prime partite di ogni torneo sono sempre le più difficili. Sono contento di essere qui, l'obiettivo è andare più avanti possibile. Ora dovrà alzare il livello.Quest'anno sto giocando bene, ma la cosa importante è essere felice in campo e grazie al pubblico è più semplice"

A Sky Sport: "A questo livello tutte le partite sono difficili. Le condizioni serali hanno reso difficile il suo gioco, non è stata una giornata facile ma mi sono sentito solido in campo. Credo che la giornata di oggi sia stata positivaNel tennis di oggi è importante muovere l'avversario, dipende sempre da come ti senti in campo. Cercavo spesso il cambio lungolinea sul suo dritto perché era la zona dove potevo fargli più male. Ho cercato di non dargli punti di riferimento in risposta, poi non ho servito benissimo ma le condizioni serali erano diverse"

Game set & match Sinner!

L'austriaco conferma la solidità al servizio tenendolo ancora bene per mettere pressione a Sinner il quale, però, è glaciale nel mandare i titoli di coda malgrado aver perso il il primo 15. Jannik che ha dovuto aspettare qualche minuto prima di iniziare il suo turno di battuta causa un altro malore.

Secondo set: Sinner 5-3

Turno di battuta stoico per Ofner che si riffiuta di cedere e dopo un game combattutissimo da 8 minuti tiene i servizio per il 4-3. La partita si ferma per pochi minuti per un malore sugli spalti, poi riprende e Sinner a 15 tiene la battuta per avvicinarsi al traguardo

Secondo set: Sinner 4-2

Questa volta Ofner tiene a 0 il servizio e porta nuovamente Jannik ai vantaggi! L'azzurro non si scompone: prima vincente e rovescio vincente per tenere la testa

Secondo set: Sinner 3-1

Orgoglio Ofner. Sul 30-0 commette doppio fallo con Sinner che si porta a palla break (30-40), l'austriaco allora piazza 2 ace e un dritto vincente per iscriversi al set. Per la prima volta nel match Sinner si trova sotto 15-30 nel suo turno di battuta, Ofner sbaglia due rovesci consecutivi (40-30) ma continua a spingere e Jannik si trova ai vantaggi: prima vincente e scambio vinto per il 3-1

Secondo set: Sinner 2-0!

Jannik comincia nel migliore dei modi la seconda frazione strappando subito il servizio all'avversario (a 30 con una deliziosa palla corta vincente) per poi confermare il break senza problemi: è 2-0

Game 1st Set Sinner: 6-3 (36')

L'austriaco porta a casa ancora un otimo turno di battuta a 15 come Sinner che archivia la prima frazione per 6-3

Primo set: Sinner 5-2

Ofner non molla, rimonta dallo 0-30 e con due prime vincenti firma il 4-2. Sinner imperioso non concede nulla ed è 5-2

Primo set: Sinner scappa, break e 4-1!

Il secondo turno di battuta di Ofner è quello giusto per Sinner: l'austriaco annulla due palle break dal 15-40, si porta anche in vantaggio due volte, salva una terza palla break ma alla quarta deve arrendersi commettendo pure il secondo doppio fallo per il BREAK che vale il 3-1!

L'italiano non si fa pregare, tiene il servizio a 0 e scappa via sul 4-1, parziale di 8 punti a 1

Primo set: Sinner 2-1

Sinner comincia al servizio e lo tiene comodamente a 15 e anche Ofner comincia bene senza concedere un punto all'azzurro (con anche un bel recuper su palla corta di Jannik). L'azzurro torna alla battuta, doppio fallo per iniziare per poi piazzare 4 punti consecutivi compreso un lungo scambio sul 15-15 dove Ofner ha esagerato con il lob.

Presenti sugli spalti i genitori di Sinner

Sinner-Ofner: diretta e dove vederla

L'incontro fra Sinner e Ofner è in programma non prima delle 19 sul centrale del Foro Italico. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport nonché in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

Sinner-Ofner: i precedenti

Tra i due tennisti non ci sono precedenti nel circuito Atp, con quello di Roma che sarà dunque il primo vero incrocio in carriera tra i big per Jannik Sinner e Sebastian Ofner. Unico precedente tra i due nel 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Sinner che era reduce dal trionfo alle Next Gen Atp Finals. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo.



