Musetti, debutto vincente agli Internazionali: battuto Mpetshi Perricard in due set. Avanti anche Darderi

Notte italiana al Foro Italico. Lorenzo Musetti supera Giovanni Mpetshi Perricard per 6-4 6-4 in un'ora e ventotto minuti, nonostante una vistosa fasciatura alla coscia sinistra. Il tennista ha rassicurato tutti: la fasciatura è solo preventiva, nulla di grave. Al terzo turno il carrarino troverà Francisco Cerundolo, con i precedenti in perfetta parità sul due pari. Nel post-partita Musetti ha parlato di un periodo non semplice: “Non è stata una partita semplice da preparare, è un avversario molto ostico. Forse le condizioni pesanti, tra pioggia e umidità di oggi, quello mi ha aiutato un po in risposta e ho giocato come volevo. Essendo abbastanza meticoloso cerco di prendere cose positive, secondo me non ce ne sono state tantissime. Si può migliorare ancora tanto. Meglio che non dica cosa penso del mio gioco in questo momento. Sicuramente con questo pubblico la situazione diventa favorevole. Non è stato un periodo facile per me dopo l’Australia, ho sofferto quella sconfitta e ancora me la sto portando dentro. Spero di poterla cancellare questa settimana anche grazie all’aiuto del pubblico”. Sul favorito a Roma: “Non mi piace parlare di favorito, in questo momento credo che l’unico favorito sia Jannik. Abbiamo visto poi che i risultati nelle ultime settimane si sono alternati molto”.