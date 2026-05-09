Rublev batte Kecmanovic, bene Medvedev. Norrie saluta gli Internazionali, Tirante aspetta Cobolli

Daniil Medvedev al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026 senza scendere in campo. Il russo, numero 7 del tabellone, avanza in virtù del ritiro del ceco Tomas Machac che al primo turno aveva eliminato il greco Tsitsipas. Prossimo avversario lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz che ha battuto il francese Corentin Moutet (28) 6-4, 3-6, 7-6 (4).
Rublev aspetta Cobolli
Prosegue il suo cammino anche un altro russo, Andrey Rublev, dodicesima testa di serie, che ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic con un duplice 6-4. Torneo già finito, invece, per il britannico Cameron Norrie (17) battuto in due set (6-3, 7-5) da Thiago Agustin Tirante. L'argentino, numero 69 Atp, aspetta il vincente del match tra Atmane e l'azzurro Cobolli.