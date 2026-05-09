ROMA - Flavio Cobolli vince con personalità il suo match d'esordio agli Internazionali d'Italia. Nella nuova BNP Paribas Arena il romano sconfigge il francese Terence Atmane (numero 51 al mondo) con il punteggio di 7-6(1) , 6-3 dopo un'ora e 45 minuti per regalarsi la sfida contro l'argentino Thiago Agustin Tirante (numero 69 al mondo). Primo set molto combattuto con Flavio che salva una palla break, nonché set-point al 10° gioco, e va al tie-break dove è semplicemente superbo: 7-1 e primo set in archivio dopo 63 minuti. Il beniamino di casa cavalca l'onda dell'entusiasmo del primo set e alla seconda occasione occasione non fallisce per strappare la battuta all'avversario (2-0) per poi scappare via sul 3-0! La partita si gioca nei turni di battuta di Flavio che non concede nulla e porta a casa la vittoria.

Le parole di Cobolli

"L'allenamento con Sinner? Tacci sua… ho dovuto fare un massaggio di nuovo dopo l'allenamento. Ci porta sempre al limite, ci porta sempre a trovare cose nuove per rendere al meglio e questo è motivante. Giocare con lui prima del torneo per me significa tanto perché mi dà quell’energia e quell’intensità che nessuno ha. E per questo magari anche oggi è andata così bene". Il tennista toscano ha poi concluso così, ricordando il piccolo Mattia: "Quando si parla di bambini e persone adulte io sono molto sensibile. Esce fuori la parte più fragile di me e ovviamente questa partita… mi ero promesso di dedicare la prima vittoria a Roma a Mattia, ma anche a tutti i ragazzi del Parioli. Anche se non giocano ancora su questi campi e magari neanche solo negli sport con la racchetta, stiamo provando a ricordarlo nel miglior modo possibile, anche con un piccolo gesto, con una maglietta, con quello che è possibile, per rendergli il giusto onore e ricordarlo sempre con noi".