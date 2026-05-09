Cobolli, debutto con vittoria agli Internazionali di Roma: chi affronterà al prossimo turno

ROMA - Flavio Cobolli vince con personalità il suo match d'esordio agli Internazionali d'Italia. Nella nuova BNP Paribas Arena il romano sconfigge il francese Terence Atmane (numero 51 al mondo) con il punteggio di 7-6(1), 6-3 dopo un'ora e 45 minuti per regalarsi la sfida contro l'argentino Thiago Agustin Tirante (numero 69 al mondo).

Primo set molto combattuto con Flavio che salva una palla break, nonché set-point al 10° gioco, e va al tie-break dove è semplicemente superbo: 7-1 e primo set in archivio dopo 63 minuti. Il beniamino di casa cavalca l'onda dell'entusiasmo del primo set e alla seconda occasione occasione non fallisce per strappare la battuta all'avversario (2-0) per poi scappare via sul 3-0! La partita si gioca nei turni di battuta di Flavio che non concede nulla e porta a casa la vittoria.