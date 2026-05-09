Sinner e l'ultimo 1000 nel mirino: "Ecco cosa è davvero importante nel tennis"

"Ogni anno che sei qui rifletti un po' della stagione che hai fatto, in un anno tante cose possono cambiare. Sono molto contento, cerchiamo di alzare il livello il più possibile per la prossima partita. E vediamo poi come va". Così Jannik Sinner commenta il successo all'esordio agli Internazionali di Roma contro Sebastian Ofner , che ha visto il numero 1 al mondo imporsi in due set con il finale di 6-3, 6-4. Uno score che segue il trionfo di Madrid e che da il via alla caccia all'ulitmo 1000 mancante in bacheca. Il 4 volte campione Slam attende ora di conoscere l'esito del match fra Jakub Mensik e Alexei Popyrin , con quest'ultimo che al debutto ha eliminato Matteo Berrettini . Queste le parole dell'azzurro al termine del match contro l'austriaco numero 90 Atp: "Sono molto contento di questo inizio e poi questa città e questo torneo sono per me sempre speciali essendo italiano. Sapevo che non sarebbe stata facile, ma sono stato solido nel mio gioco. Tatticamente l'avevamo preparata in un certo modo, ho cercato di farlo muovere e attaccare. È andata bene anche se non ho servito al meglio".

Sinner: "Importante muovere l'avversario"

"A questo livello tutte le partite sono difficili - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Le condizioni serali hanno reso difficile il suo gioco, non è stata una giornata facile ma mi sono sentito solido in campo. Credo che la giornata di oggi sia stata positiva".

"Nel tennis di oggi è importante muovere l'avversario, dipende sempre da come ti senti in campo. Cercavo spesso il cambio lungolinea sul suo dritto perché era la zona dove potevo fargli più male. Ho cercato di non dargli punti di riferimento in risposta, poi non ho servito benissimo ma le condizioni serali erano diverse".