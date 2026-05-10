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Zverev batte Blockx in due set e vola agli ottavi di Roma: ecco chi sfiderà

Il tedesco batte il giovane talento belga e centra il successo numero 29 in carriera sulla terra rossa del Foro Italico
2 min
ZverevInternazionali d’Italia
Zverev batte Blockx in due set e vola agli ottavi di Roma: ecco chi sfiderà © APS
ROMA - Buona anche la seconda al Foro Italico per Alexander Zverev. Il tedesco numero 3 al mondo avanza agli ottavi degli Internazionali d'Italia dopo il successo (il secondo nell'arco di 9 giorni) contro il giovane talento belga Alexander Blockx (numero 36 al mondo) con il punteggio di 6-1, 6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. Al prossimo turno Zverev affronterà il vincente della sfida tra Tommy Paul e Luciano Darderi. In un primo set dominato sul Campo Centrale, Zverev ha avuto la meglio su Blockx negli scambi dalla linea di fondo. Il tedesco ha messo a segno cinque vincenti in più (8-3) e ha commesso quattro errori non forzati in meno (6-10), prendendo subito il comando del match. Zverev ha dato il meglio di sé per gran parte dei 74 minuti di gioco, mettendo a segno una splendida volée al volo sul 4-3 del secondo set. Blockx ha aumentato l’aggressività per opporre maggiore resistenza nel secondo set, ma Zverev ha colpito con precisione al centro del campo per chiudere gli angoli e aggiudicarsi la sua 29ª vittoria a Roma. Le parole di Sasha: "Ho giocato meglio meglio rispetto a due giorni fa. Penso che oggi fosse difficile giocare un tennis elegante dalla linea di fondo perché le condizioni non erano facili, c'era molto vento. Ma nel complesso sono molto contento".

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