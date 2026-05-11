ROMA - Il 3° turno degli Internazionali d'Italia si apre con l'eliminazione di Mattia Bellucci . Alla BNP Paribas Arena il tennista italiano cade contro lo spagnolo Martin Landaluce (numero 94 al mondo) per 6-4 , 6-3 in un'ora e 45 minuti. La svolta nel primo set arriva al 9° gioco quando Bellucci, ai vantaggi, salva una prima palla break ma non la seconda steccando il dritto per il 5-4 Landaluce. Lo spagnolo va a servire per il set e lo chiude 6-4 in 57 minuti. L'azzurro ha una ghiotta chance ad inzio 2° set ma non la sfrutta e paga dazio: al 4° gioco Bellucci si trova 15-40 sul servizio di Landaluce, lo spagnolo si alva e poi rimonta dal 40-0 per strappare il servizio all'avversario (3-2) per scappare 4-2 e per poi chiudere il match sul 6-3.

Impresa Pellegrino, ora c'è Sinner. Out Cobolli

Sorpresa azzurra agli Internazionali: Andrea Pellegrino, in tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, supera la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe e accede agli ottavi dopo aver eliminato Nardi e aver approfittato del ritiro di Fils. Il tennista pugliese si è imposto sullo statunitense con il punteggio di 7-6(8) 6-1 in un'ora e 55' e troverà Jannik Sinner agli ottavi di finale dopo che l'altoatesino ha regolato in due set Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-0. Il Foro Italico perde anche il numero 3 d'Italia e 12 al mondo Flavio Cobolli, caduto contro l'argentino numero 25 Atp Thiago Tirante: 3-6, 4-6 lo score che interrompe il cammino dell’azzurro, che sul rosso di Roma non aveva mai superato il secondo turno.