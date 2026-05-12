Musetti inconsolabile: "Chiedo scusa al pubblico. Futuro annebbiato, ho avuto paura a..."

Altra delusione stagionale per Lorenzo Musetti, che a Roma non riesce a replicare la semifinale della scorsa edizione arrendendosi agli ottavi a Casper Ruud: 3-6, 1-6 lo score che aggrava il bilancio di un'annata già condizionata da infortuni e da una condizione fisica mai del tutto recuperata e che oltre a costare la scena del 1000 di casa provoca l'uscita dalla top ten mondiale. Queste le parole del numero 2 d'Italia, che si è detto deluso per avere anzitutto tradito le aspettative del pubblico: "Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto - ha dichiarato in conferenza stampa - . Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non ci è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così. Nei prossimi giorni farò dei controlli più mirati, cosa che non ho fatto perché ho quasi sempre giocato. Si spera che il fastidio sia meno grave del previsto e che possa permettermi di arrivare pronto per Parigi. Nel corso del torneo è stato bello condividere certi momenti con il pubblico, l'affetto che ho ricevuto. Questo è un momento particolare che sto affrontando pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai accaduto. Mentalmente è difficile restare lucidi, propositivi e positiv".