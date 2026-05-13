Jas, com’è amara Roma

Dalla storica doppietta vincente di dodici mesi fa a una doppia uscita di scena prematura. Se un anno fa a Roma aveva fatto il pieno di emozioni positive e sorrisi, l’83ª edizione degli Internazionali d’Italia riserva invece solo amarezze e dubbi a Jasmine Paolini. Dopo l’eliminazione al 3° turno in singolare per mano di Elise Mertens, con conseguente uscita di scena dalla top 10 mondiale lunedì prossimo, dopo due anni, l’azzurra a caus