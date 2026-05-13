Musetti salta il Roland Garros: lesione al retto femorale, ecco quanto starà fuori

ROMA - La sconfitta agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud, con tanto di medical timeout, aveva fatto temere il peggio per Lorenzo Musetti in vista del Roland Garros e così è stato. Il tennista azzurro non parteciperà al secondo Slam stagionale perdendendo, inoltre, i punti della semifinale raggiunta (e persa contro Alcaraz) nella passata edizione.

Lo stesso Lorenzo ha annunciato la triste notizia sui suoi profili social. "Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l'affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati". Musetti era già apparso molto dolorante nel match vinto al 3° turno contro Cerundolo ma non ha voluto cedere portando a casa una sudata e coraggioa vittoria. Contro Ruud il carrarino ha dovuto alzare bandiera bianca.