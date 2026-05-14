Sinner-Rublev, diretta Internazionali: i quarti di finale in tempo reale

ROMA - Benvenuti nella diretta del quarto di finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Il numero 1 al mondo ha domato il connazionale Andrea Pellegrino (19-0 il record contro gli altri azzurri) negli ottavi di finale e ora si appresta a giocare i quarti contro il russo (numero 14 al mondo) con anche un obiettivo storico. Infatti Sinner contro Pellegrino ha centrato la 14ª vittoria consecutiva su terra rossa ma, soprattutto, la 31ª consecutiva nel circuito dei 1000 raggiungendo al 1° posto Novak Djokovic: un successo contro Rublev porterebbe l'altoatesino ancor più nella leggenda. I due tennisti non si affrontano da un anno, esattamente dal Roland Garros quando l'azzurro vinse senza problemi

12:49

A caccia di record

Jannik va a caccia della 18esima semifinale in carriera a livello Masters 1000, sarebbe la seconda consecutiva al Foro Italico e segnerebbe un record per il tennis italiano nell'Era Open: prima di lui solo Adriano Panatta ha giocato due semifinali al Foro Italico, ma non consecutive (1976 e 1978). Ma non solo. In caso di vittoria contro Rublev, Sinner centrerebbe la 27esima vittoria consecutiva, segnando la streak di successi più lunga della sua carriera, e il 32esimo successo consecutivo a livello Masters 1000, finora non c'è mai riuscito nessuno.

12:34

Il percorso di Rublev

Vincendo con Sinner, il russo completerebbe il 'giro' delle semifinali nei Masters 1000 nel quale gli manca solo Roma. Questo il suo cammino negli Internazionali 2026:

1° turno: bye

2° turno: vs Kecmanovic 6-4, 6-4

3° turno: vs Davidovich Fokina 6-4, 6-4

Ottavi: vs Basilashvili 3-6, 7-6, 6-2

12:27

Musetti salta il Roland Garros

La decisione del tennista azzurro dopo l'infortunio che lo ha condizionato a Roma. LEGGI TUTTO

12:12

Darderi-Ruud, la prima semifinale

L'italoargentino supera Jodar dopo una lunga battaglia, il norvegese elimina Khachanov. LEGGI TUTTO

11:57

Mattarella assisterà alla finale

Il Presidente della Repubblica sarà in tribuna al Foro Italico. LEGGI TUTTO

11:42

La vittoria nel derby

Sinner arriva a sfidare Rublev dopo essersi aggiudicato l'ottavo di finale contro il connazionale Andrea Pellegrino. LEGGI TUTTO

11:30

Sinner-Rublev, i precedenti

Sinner e Rublev si sono affrontati 10 volte in carriera con un bilancio dei precedenti che recita 7-3 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale al Roland Garros dell'anno scorso con netto successo di Jannik in tre set:

2020 - Vienna (R16): Rublev 2-1, ritiro

2021 - Barcellona (QF): Sinner 6-2, 7-6

2022 - Monte Carlo (R16): Sinner 5-7, 6-1, 6-3

2022 - Roland Garros (R16): Rublev 1-6, 6-4, 2-0, ritiro

2023 - Miami (R16): Sinner 6-2, 6-4

2023 - Vienna (SF): Sinner 7-5, 7-6

2024 - Australian Open (QF): Sinner 6-4, 7-6, 6-3

2024 - Canada (QF): Rublev 6-3, 1-6, 6-2

2024 - Cincinnati (QF): Sinner 4-6, 7-5, 6-4

2025 - Roland Garros (R16): Sinner 6-1, 6-3, 6-4

Roma, Foro Italico