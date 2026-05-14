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Mattarella assisterà alla finale degli Internazionali: il Presidente della Repubblica sarà in tribuna

Accolto l'invito del Coni e della Federazione Italiana Tennis: domenica sarà al Foro Italico
2 min
Internazionali d'ItaliasinnerMattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - secondo quanto si apprende -, accogliendo l'invito del Coni e della Federazione Italiana Tennis e Padel, sarà domenica al Foro Italico per assistere alla finale maschile degli Internazionali d'Italia. Il tabellone maschile vede in corsa ancora due azzurri: Luciano Darderi, che nella notte si è qualificato per la semifinale dove affronterà Casper Ruud, e Jannik Sinner, impegnato oggi nei quarti contro Andrey Rublev. "La vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e il successo nella Billie Jean King Cup per il secondo anno di fila sono risultati inimmaginabili. Questo andamento conferma ciò che si comprendeva. Non è un episodio o una fiammata, ma il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo - aveva detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, qualche giorno fa durante l'incontro al Quirinale con le nazionali azzurre di tennis vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis - La centralità del tennis non si è fermata con questi successi". 

L'invito a Mattarella

"Sono 50 anni che il nostro paese non vince anche il singolare maschile degli Internazionali, lei è venuto una volta e Jasmine Paolini ha vinto. Credo sia opportuno trarre le dovute conseguenze, la aspettiamo a braccia aperte" - aveva detto, nella stessa occasione, il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel suo discorso davanti al presidente della Repubblica Mattarella  - Dobbiamo continuare a fare crescere gli Internazionali, lo dobbiamo a questi ragazzi e ai 19 milioni di italiani che ogni settimana seguono le loro imprese. Dobbiamo lasciare loro un torneo ancora più grande e prestigioso".

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