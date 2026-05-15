ROMA - Dopo aver sconfitto Rublev ai quarti di finale nel giro di due set col punteggio di 6-2 6-4 , Jannik Sinner è pronto per affrontare in semifinale degli Internazionali d'Italia il russo Daniil Medvedev (numero 9 al mondo). Il tennista russo nel turno precedente ha avuto la meglio sullo spagnolo Landaluce, regolato in tre set col punteggio di 1-6, 6-4, 7-5, mentre il numero 1 al mondo ha archiviato Rublev in due set. Il vincitore tra l'azzurro ed il russo conosce già il nome del prossimo avversario in finale che sia per Jannik e per Daniil sarebbe la seconda in carriera sui campi del Foro Italico.

20:45

Risposta Medvedev: 5-4

Un altro convincente turno di battuta da parte del numero 9 al mondo che a 15 si porta 5-4 confermano la maggior brillantezza negli scambi prolungati

20:42

Sinner tiene botta ed è 4-4

Turno di battuta risolto a 15 (con importante ace sul 30-15) per Sinner che scambia poco e pareggia i conti

20:37

Medvedev replica e torna in vantaggio: 4-3

Gli scambi lunghi sono sempre a favore del russo che riesce a muovere Jannik constringendolo a sbagliare: a 15 Daniil si porta 4-3

20:33

Rimonta completata: 3-3

Turno importante e Jannik rispolvera il suo tennist tenendo la battuta a 15 per impattare sul 3-3.

20:28

CONTRO-BREAK SINNER! 3-2

Un Jannik boccheggiante lotta e - aiutato anche da degli errori tattici dell'avversario - riprende il break di svantaggio!

20:21

Ecco Sinner, annulla 2 palle break ed entra nel set: 3-1

L'azzurro si iscrive al set tenendo la battuta ma non senza soffrire: infatti ha dovuto salvare due palle break uscendone con servizio e con un bello scambio vinto a rete

20:10

Medvedev in partita, break confermato e 3-0!

Il russo conferma la fiducia al servizio e a 30 tiene la battuta per volare 3-0!

20:07

Blackout Sinner: BREAK Medvedev 2-0!

Primo momento di "difficoltà" per Jannik sotto 30-40 nel suo turno di battuta: palla corta di Medvedev, Jannik ci arriva ma colpisce lungo con il rovescio e per la prima volta nel torneo perde il servizio

20:02

Medvede c'è e parte bene: 1-0!

Buon avvio di secondo set per il russo che con personalità (a 15) tiene la battuta conducendo la frazione

19:56

Game 1st Set Sinner: 6-2

Come nei due turni precedenti Jannik è perfetto e chiude la prima frazione 6-2 in 32 minuti.

19:51

Medvedev ancora ai vantaggi: 5-2

Ottimo avvio per Daniil che vola 40-15 ma, ancora, Sinner non concede nulla e porta il game ai vantaggi: grazie ad un'ottima seconda e ed aun errore di Jannik il russo tiene ancora il servizio

19:47

Sinner 5-1 in scioltezza

Insolita partenza ad handicap, 0-15, e poi ecco 4 punti consecutivi - con 2 ace - per avvicinarsi alla chiusura del set

19:43

Medvedev si iscrive alla partita: 4-1

Medvedev vede la luce sul 40-30 ma commette doppio fallo. Si va ai vantaggi e ce la fa a tenere il servizio

19:39

Primo set in ghiaccio per Sinner: 4-0!

Jannik torna al servizio e, di nuovo, non concede nulla per il 4-0. Dall'inizio del match Medvedev ha vinto solo due 15....

19:35

Sinner imperioso: secondo break (3-0)!

Jannik in modalità schiacciasassi, anche nel 2° turno di battuta del russo gli strappa a 15 il break pe ril 3-0! Disarmante

19:32

Break confermato: Sinner 2-0!

Jannik piazza un turno di battuto immacolato (0) e conferma il break indirizzando il primo set seul 2-0

19:28

Si comincia! Medvedev al servizio...e break Sinner (1-0)!

Il russo comincia al servizio e Jannik conferma il trend delle ultime settimane: 15-40, scambio prolungato con rovescio vincente lungolinea per l'1-0 Sinner!

19:19

Tennisti in campo!

Medvedev e Sinner entrano in campo per il riscaldamento.

19:05

Battuto il record di Nole e nuovo record personale per Jannik

Grazie al successo contro Andrey Rublev nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner sale a quota 32 successi e supera la striscia di 31 vittorie consecutive a livello Masters 1000, un record che apparteneva a Novak Djokovic. Il serbo lo aveva aperto al 2° turno degli Indian Wells 2011 fermato da Murray alla finale di Cincinnati.

L'azzurro lo ha aperto prima ovvero al 2° turno di Parigi (2025) e la striscia è ancora aperta. In questa classifica chiude il podio con 30 sempre il serbo.

Inoltre Sinner è arrivato a quota 27 vittorie consecutive: è la sua miglior striscia di sempre, superando i 26 successi di fila ottenuti tra il 2024 e il 2025



19:00

Sinner-Medvedev, i precedenti

Pochi minuti e andrà in scena la seconda semifinale tra Sinner e Medvedev. I due si sono affrontati a livello Atp 16 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 9-7 in favore dell'italiano. L'ultima sfida risale proprio in questa annata nella finale del Masters 1000 di Indian Wells vinta da Jannik in due set con un doppio tie-break

2020 - Marsiglia (R16): Medvedev 1-6, 6-1, 6-2

2021- Marsiglia (QF): Medvedev 6-2, 6-4

2021 - Finals (RR): Medvedev 6-0, 6-7, 7-6

2022 - Vienna (QF): Medvedev 6-4, 6-2

2023 - Miami (F): Medvedev 7-5, 6-3

2023 - Pechino (F): Sinner 7-6, 7-6

2023 - Vienna (F): Sinner 7-6, 4-6, 6-3

2023 - Finals (SF): Sinner 6-3, 6-7, 6-1

2024 - Australian Open (F): Sinner 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3

2024 - Miami (SF): Sinner 6-1, 6-2

2024 - Wimbledon (QF): Medvedev 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3

2024 - US Open (QF): Sinner 6-2, 1-6, 6-1, 6-4

2024 - Finals (RR): Sinner 6-3, 6-4

2026 - Indian Wells (F): Sinner 7-6, 7-6

18:45

Darderi si arrende a Ruud: il norvegese è il primo finalista

Casper Ruud (numero 25 al mondo) è il primo finalista degli Internazionali d'Italia. Il norvegese ha battuto Luciano Darderi (visibilmente provato dala maratona contro Jodar) con il punteggio di 6-1, 6-1 in 65 minuti di gioco con in mezzo anche 2 ore di pausa forzata per pioggia. Per Ruud si tratta della 27ª finale in carriera nonché la quarta nel circuito 1000 dove vanta un successo (Madrid 2025).



18:45

Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Medvedev, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma questa sera non prima delle 19:00 sul campo centrale del Foro Italico a Roma. La partita sarà trasmessa via satellite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

18:45

Sinner, il percorso a Roma

Lineare, pulito, senza macchie, senza intoppi, record contro i connazionali immacolato (19-0) e battto un record di Djokovic. Jannik, versione all-back, semplicemente dominante al Foro

1° turno: BYE

2° turno: Ofner 6-3, 6-4

3° turno: Popyrin 6-2, 6-0

Ottavi: Pellegrino 6-2, 6-3

Quarti: Rublev 6-2, 6-4

Semifinale: Medvedev

18:45

Medvedev, il percorso a Roma

L'aria di Roma fa bene al russo che non ha neanche avuto bisogno di giocare i primi due round, il primo per il BYE ed il secondo per ritiro pre-match i Machac. Poi una serie di match contro "sconosciuti" nel senso giocatori contro i quali non ha mai condiviso il campo in carriera con anche sfide al 3° set contro i due spagnoli

1° turno: BYE

2° turno: Machac (ritirato)

3° turno: Llamas Ruiz 3-6, 6-4, 6-2

Ottavi: Tirante 6-3, 6-2

Quarti: Landaluce 1-6, 6-4, 7-5

Semifinale: Sinner

Roma, Foro Italico