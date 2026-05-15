"Abbiamo pagato", attacco assurdo a Darderi in semifinale: la risposta è gigante

Le parole di Darderi

"Ero molto stanco oggi, ma avrei potuto perdere anche se fossi stato al 100%. Mi dispiace per i tifosi che oggi erano venuti a vedermi. Ho dato il mio massimo per tutto il torneo, oggi non ne avevo. I tempi di recupero sono stati complicati, ma sono cose che capitano nel tennis". Queste le parole di Luciano Darderi, in conferenza stampa, dopo la sfida persa per 6-1 6-1 contro Casper Ruud, valida come prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. "Sono comunque felice e contento di questa settimana. E' stato un sogno, non avrei mai immaginato di poter arrivare in semifinale. E' stato il torneo più bello della mia vita, il livello del mio tennis è stato alto e sicuramente avrò più fiducia nel giocare in futuro competizioni di questo livello. Sono un tennista maturo, ma ho ancora tantissimo da migliorare", conclude Darderi, che da lunedì dovrebbe ritoccare il proprio best ranking e diventare il nuovo numero 16 del mondo.