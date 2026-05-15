"Abbiamo pagato", attacco assurdo a Darderi in semifinale: la risposta è gigante

ROMA - Una semifinale difficile per Luciano Darderi dopo le tante energie spese fino a tarda notte nel quarto di finale contro Rafa Jodar e non solo. L'italo-argentino ha entusiasmato il Foro Italico con un cammino straordinario passato attraverso le splendide vittorie contro il nuovo talento spagnolo, ma anche contro Alexander Zverev, numero 3 del mondo, e Tommy Paul. Alla fine la finale a Roma non arriva per il ko con un doppio 6-1 del norvegese Casper Ruud, alla sua quarto volta in un ultimo appuntamento in un Masters 1000. Ma proprio sul finale del match con Ruud è accaduto un episodio singolare sul centrale della Capitale.
Cosa è successo
Con Darderi al servizio sul 5-1 nel secondo set, uno spettatore presente sugli spalti ha gridato qualcosa di offensivo nei confronti del tennista azzurro. Molto probabilmente qualcosa relativo al fatto che avesse pagato per vedere una partita che, purtroppo, non è stata giocata al meglio da Darderi. Il resto del Foro Italico è insorto, reagendo con cori e applausi nei confronti di Luciano che si è rivolto direttamente al tifoso. Prima gli ha mostrato la racchetta chiedendo se fosse disposto lui a giocare e mandandogli anche un bacio, poi, dopo un punto realizzato, si è rivolto di nuovo sugli spalti chiedendo: "Contento ora?", mimando il gesto dei soldi.
Le parole di Darderi
"Ero molto stanco oggi, ma avrei potuto perdere anche se fossi stato al 100%. Mi dispiace per i tifosi che oggi erano venuti a vedermi. Ho dato il mio massimo per tutto il torneo, oggi non ne avevo. I tempi di recupero sono stati complicati, ma sono cose che capitano nel tennis". Queste le parole di Luciano Darderi, in conferenza stampa, dopo la sfida persa per 6-1 6-1 contro Casper Ruud, valida come prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. "Sono comunque felice e contento di questa settimana. E' stato un sogno, non avrei mai immaginato di poter arrivare in semifinale. E' stato il torneo più bello della mia vita, il livello del mio tennis è stato alto e sicuramente avrò più fiducia nel giocare in futuro competizioni di questo livello. Sono un tennista maturo, ma ho ancora tantissimo da migliorare", conclude Darderi, che da lunedì dovrebbe ritoccare il proprio best ranking e diventare il nuovo numero 16 del mondo.
Ruud, la risposta su Sinner
"Il tennis è uno sport 'brutale'. Darderi oggi era stanco, veniva da match molto complicati e ha riposato poco dopo aver finito i quarti di finale a notte inoltrata. Io invece ho potuto recuperare meglio le energie fisiche e mentali: questo ha fatto la differenza. Sinner? Lui sta facendo la storia del tennis. Ha vinto cinque Masters 1000 di fila. Qui gioca davanti al suo pubblico: lo scorso anno proprio a Roma mi 'ha preso a calci nel sedere'.Proverò, se Jannik stasera batte Mevedev, a fare del mio meglio per fermarlo in finale". Così Casper Ruud, dopo il successo contro Luciano Darderi, ai microfoni di Sky Sport. "Farò del mio meglio, so che potrei giocare contro Sinner che sembra non perdere mai o contro Medvedev che qui a Roma ha già vinto. Ma sono pronto per giocare questa finale - ha aggiunto Ruud -. Amo molto l'Italia, come non posso farlo. Ci sono tanti motivi: cibo, arte...".
ROMA - Una semifinale difficile per Luciano Darderi dopo le tante energie spese fino a tarda notte nel quarto di finale contro Rafa Jodar e non solo. L'italo-argentino ha entusiasmato il Foro Italico con un cammino straordinario passato attraverso le splendide vittorie contro il nuovo talento spagnolo, ma anche contro Alexander Zverev, numero 3 del mondo, e Tommy Paul. Alla fine la finale a Roma non arriva per il ko con un doppio 6-1 del norvegese Casper Ruud, alla sua quarto volta in un ultimo appuntamento in un Masters 1000. Ma proprio sul finale del match con Ruud è accaduto un episodio singolare sul centrale della Capitale.
Cosa è successo
Con Darderi al servizio sul 5-1 nel secondo set, uno spettatore presente sugli spalti ha gridato qualcosa di offensivo nei confronti del tennista azzurro. Molto probabilmente qualcosa relativo al fatto che avesse pagato per vedere una partita che, purtroppo, non è stata giocata al meglio da Darderi. Il resto del Foro Italico è insorto, reagendo con cori e applausi nei confronti di Luciano che si è rivolto direttamente al tifoso. Prima gli ha mostrato la racchetta chiedendo se fosse disposto lui a giocare e mandandogli anche un bacio, poi, dopo un punto realizzato, si è rivolto di nuovo sugli spalti chiedendo: "Contento ora?", mimando il gesto dei soldi.