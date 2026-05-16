Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la semifinale degli Internazionali in tempo reale

ROMA - Non è bastato il venerdì sera per sancire il secondo finalista degli Internazionali d'Italia 2026 : Jannik Sinner e Daniil Medvedev r iprendono il loro duello sulla terra rossa della Capitale per capire chi raggiungerà domenica Casper Ruud. Dopo l'interruzione per la pioggia caduta sul Foro Italico, si riparte dal settimo game del terzo set con il russo al servizio e Jannik avanti 4-2 . Una semifinale durissima con l'azzurro che è riuscito ad aggiudicarsi il primo set in 6-2 per poi cedere in 7-5 il secondo, accusando qualche difficoltà fisica curata con l'intervento del fisioterapista . Roma freme per la possibilità di rivedere un italiano sul trono del Masters 1000 capitolino, vittoria che manca dal trionfo di Panatta nel 1976, con il 24enne di San Candido pronto ad aggiornare il libro dei record: potrebbe diventare il secondo uomo a giocare almeno sei finali consecutive a livello Masters 1000 dopo Novak Djokovic (record di 7 tra Roma 2015 e Miami 2016) e il secondo giocatore a raggiungere le prime cinque finali Masters 1000 stagionali (dopo Nadal nel 2011) e giocare le finali di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa nello stesso anno (sempre dopo Nadal che ci riuscì cinque volte).

Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ripartirà sabato 16 maggio non prima delle ore 15 italiane sul Campo Centrale del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (204) e in chiaro su Tv8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Precedenti Sinner-Medvedev

Quella tra Sinner e Medvedev è una delle rivalità più interessanti del tennis contemporaneo. I due si sono affrontati sedici volte nel circuito maggiore, con l’italiano avanti 9-7 nei 16 precedenti complessivi. Un dato che racconta perfettamente l’evoluzione del loro rapporto tecnico negli ultimi anni. Fino alla prima metà del 2023 il dominio era stato quasi totale da parte del russo, capace di battere l'italiano sei volte consecutive. Poi, però, qualcosa è cambiato: Jannik ha completamente ribaltato gli equilibri della rivalità, vincendo nove delle ultime dieci sfide. Tra queste spiccano successi pesantissimi come la storica finale degli Australian Open 2024 e la finale di Indian Wells 2026, conquistata dall’azzurro in due tie-break molto combattuti. Quella di Roma è la prima volta dei due sulla terra rossa.

