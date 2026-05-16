Bolelli e Vavassori da sogno: vittoria di cuore, centrata la finale agli Internazionali d'Italia!

ROMA - Simone Bolelli ed Andrea Vavassori riscattano la sconfitta dell'anno scorso, vincono la loro semifinale e volano per la prima volta alla finale degli Internazionali d'Italia (quarta per Bolelli)! Il duo azzurro ha avuto la meglio sulla coppia formata dallo britannico Neal Skupski e dallo statunitense Chris Harrison (numeri 7 al mondo) per 7-6(9), 3-6, 10-6 dopo 2 ore di battaglia e domenica si giocheranno il titolo contro la coppia regina della terra rossa Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Equilibrio nel primo set ma sul 3-3 game sciagurato degli azzurri che perdono a 15 la battuta con doppio fallo di Bolelli a sancire il break per gli avversari. La coppia azzurra però si riscatta nel momento della verità riprendendosi il break al 10° gioco per il 5-5. Si va al tie-break (durato 15 minuti) dove, per due volte set-point e servizio, Vavassori manda in rete prima la volèe sul 6-5 e poi il dritto sull'8-7. Gli azzurri però non demordo annullando a loro volta il set-point agli avverari e la terza, sul proprio servizio, è la volta buona per l'11-9!

Il grande sforzo del primo set chiede il conto alla coppia italiana che cede la seconda frazione 6-3 (con anche breve interruzione per pioggia) e quindi si decide tutto al Super Tie-Break. Simone ed Andrea trovano il mini-break e lo confermano scappando sull'8-5, il doppio fallo di Skupski vale ben 4 Match-Point: il primo viene annullato (8-6) ma sul servizio Harrison, Vavassori va al servizio e non sbaglia!