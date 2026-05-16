Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Medvedev, numeri da urlo: quasi tre milioni di spettatori!

Le semifinali degli Internazionali d'Italia su Sky e TV8: 15,9% di share tv. Ottimo seguito anche per Darderi-Ruud e lo studio postpartita
1 min
sinnerInternazionaliMedvedev
Sinner-Medvedev, numeri da urlo: quasi tre milioni di spettatori!© LAPRESSE

È ancora grande tennis su Sky e TV8 con le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha fatto registrare 2 milioni e 973 mila spettatori medi* con il 15,9% di share*. Nello specifico, su Sky si sono collegati 980 mila spettatori medi in total audience* con il 5,3% di share*. Su TV8 l’incontro ha mediato un milione 868 mila spettatori con il 10,1% di share*. Grande seguito anche per l’altra semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud che, su Sky e TV8, ha totalizzato 987 mila spettatori* e il 9,6% di share tv*. Il match su Sky ha raggiunto oltre 345 mila spettatori medi in total audience* con il 3,3% di share*, mentre su TV8 ha mediato 586 mila spettatori e il 5,7% di share*. Ottimi ascolti anche per lo studio postpartita, che su Sky e TV8 ha registrato oltre 2 milioni di spettatori medi *, con 4 milioni e 300 mila contatti unici** e il 4,3% di share TV*. Gli Internazionali di tennis proseguono con un weekend tutto da vivere su Sky e TV8. La finale è in programma domani, 17 maggio, alle 17 in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8.

*Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

**Il dato non include le visioni su Sky Go

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Internazionali d'Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS