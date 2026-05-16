Sinner-Medvedev, numeri da urlo: quasi tre milioni di spettatori!

È ancora grande tennis su Sky e TV8 con le semifinali degli Internazionali Bnl d’Italia a Roma. La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev ha fatto registrare 2 milioni e 973 mila spettatori medi* con il 15,9% di share*. Nello specifico, su Sky si sono collegati 980 mila spettatori medi in total audience* con il 5,3% di share*. Su TV8 l’incontro ha mediato un milione 868 mila spettatori con il 10,1% di share*. Grande seguito anche per l’altra semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud che, su Sky e TV8, ha totalizzato 987 mila spettatori* e il 9,6% di share tv*. Il match su Sky ha raggiunto oltre 345 mila spettatori medi in total audience* con il 3,3% di share*, mentre su TV8 ha mediato 586 mila spettatori e il 5,7% di share*. Ottimi ascolti anche per lo studio postpartita, che su Sky e TV8 ha registrato oltre 2 milioni di spettatori medi *, con 4 milioni e 300 mila contatti unici** e il 4,3% di share TV*. Gli Internazionali di tennis proseguono con un weekend tutto da vivere su Sky e TV8. La finale è in programma domani, 17 maggio, alle 17 in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8.