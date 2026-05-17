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Gauff ricade sul più bello, Svitolina III torna regina

Dopo aver perso l’anno scorso la finale di Roma con Paolini, la statunitense si arrende all’ucraina al terzo set di una partita combattuta e spettacolare
Gianluca Strocchi
1 min
Gauff ricade sul più bello, Svitolina III torna regina© Getty Images

Gli occhi della tigre (come quella che ha tatuata sulla coscia sinistra) per 2 ore e 49’, per poi mettersi le mani sul volto e lasciarsi andare a un radioso sorriso, con comprensibile commozione. Elina Svitolina è stata capace di apporre per la terza volta la sua firma nell’albo degli Internazionali Bnl d’Italia: dopo il trionfo back-to-back nel 2017 e 2018, quando sconfisse Simona Halep, la 31enne di Odessa è tornata regina a Roma, nell’

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