Gauff ricade sul più bello, Svitolina III torna regina

Gli occhi della tigre (come quella che ha tatuata sulla coscia sinistra) per 2 ore e 49’, per poi mettersi le mani sul volto e lasciarsi andare a un radioso sorriso, con comprensibile commozione. Elina Svitolina è stata capace di apporre per la terza volta la sua firma nell’albo degli Internazionali Bnl d’Italia: dopo il trionfo back-to-back nel 2017 e 2018, quando sconfisse Simona Halep, la 31enne di Odessa è tornata regina a Roma, nell’