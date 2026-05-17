"Mi metto sempre in situazioni spiacevoli. Forse nemmeno i miei si erano messi insieme"

"È incredibile. Sono passati 50 anni dall'ultima vittoria italiana. Sono molto contento che uno di noi italiani abbia sfruttato questo momento per il movimento del nostro tennis. C'era tanta tensione". Così Jannik Sinner dopo aver conquistato il titolo Masters 1000 a Roma battendo in due set il norvegese Casper Ruud. "Entrambi non abbiamo giocato un tennis perfetto. Questi sono stati due mesi e mezzo incredibili, ho cercato di giocare meglio che potevo perché non tutti i giorni sono semplici ma sono contento. Fisicamente è stata dura , grazie al mio team che sono con me dall'inizio dell'anno. Tutti i Masters 1000 vinti? Difficile metabolizzare, adesso è come se stessi ancora in partita. Ma siamo molto contenti. Il saluto agli italiani? Voglio ringraziarli io perché senza di loro, senza il loro sostegno sarebbe stato difficile. Avervi è avere un'arma in più. Sono il primo che vuole ripagarvi dandovi qualcosa di positivo", ha aggiunto.