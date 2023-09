Tennis, Nitto Atp Finals a Torino: già record di biglietti venduti

Con due mesi di anticipo, le Nitto Atp Finals 2023 superano il record della scorsa edizione. Per il terzo anno consecutivo torna al Pala Alpitour di Torino il grande evento di fine anno, che ha fatto nuovamente registrare numeri in crescita per quanto riguarda i biglietti venduti.

Dal 12 al 19 novembre i migliori otto giocatori della classifica maschile si affronteranno in un torneo ricco di spettacolo, vinto nella passata edizione da Novak Djokovic, per cui l'attesa cresce sempre di più. Al 18 settembre, infatti, la prevendita 2023 (ancora in corso) ha fatto registrare un incasso pari a 14.336.688,20€ (+56% rispetto allo stesso giorno del 2022) a fronte di 118.651 tagliandi venduti.

Nitto Atp Finals 2023, i giocatori già qualificati

Un incasso che, con quasi due mesi di anticipo, ha già superato il totale finale della prevendita dello scorso anno, chiusa il 12 novembre 2022 a 14.306.122,00€. La Pepperstone ATP Live Race To Turin - la classifica che tiene conto dei soli risultati della stagione in corso - entra sempre più nel vivo. I tornei asiatici da poco iniziati mettono in palio punti pesanti e l'azzurro Jannik Sinner, attualmente quarto nella Race, è vicinissimo a staccare un pass e raggiungere il numero uno del mondo Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, tutti già matematicamente qualificati.